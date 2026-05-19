Maresca-Juve? Ma è tutto fatto | sarà lui il nuovo allenatore

Da calciomercato.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allenatore sta per essere annunciato, con un accordo ormai definito. Il tecnico proveniente dalla regione campana ha avuto contatti con diverse società, tra cui anche il Napoli, per discutere di un eventuale incarico successivo a Conte. Nei giorni scorsi, il presidente della società ha incontrato il proprietario di un club di primo piano per discutere del futuro, in particolare riguardo alla panchina della squadra torinese. La firma sembra ormai imminente.

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Il tecnico campano aveva avuto dei contatti anche con il Napoli per il dopo Conte Spalletti incontrerà Elkann per parlare di futuro, soprattutto del suo sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno quasi detto addio alla Champions dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina alla penultima giornata, per cui non si escludono clamorosi ribaltoni in panchina come in dirigenza. Spalletti ha da poco rinnovato fino al 2028, ma non dovesse sentire una fiducia totale. Elkann potrebbe essere ‘costretto’ a scegliere lui o Comolli. Per l’eventuale post Spalletti è stato fatto anche il nome di Enzo Maresca, con un passato da calciatore alla Juve, ma l’ipotesi suggestiva è durata un battito di ciglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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