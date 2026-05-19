Un attore noto per le sue interpretazioni nei film di Pupi Avati è stato arrestato a Roma dopo un inseguimento con i carabinieri. Durante l’arresto, l’uomo ha manifestato uno stato di confusione, delirando e affermando di essere nipote di un politico. È stato fermato al termine di una fuga a piedi nel centro della città e accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in caserma.

L'attore Marco Montingelli, celebre per le sue partecipazioni nei film di Pupi Avati, finisce in grossi guai: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il tutto dopo essere fuggito all'alt dei carabinieri, che lo hanno fermato al termine di un inseguimento nel cuore di Roma. Ma non è tutto: Montingelli, fuori di sé, ha anche sostenuto di fronte alle divise di essere nipote di Matteo Salvini. Un delirio, insomma. La vicenda si è consumata nella notte tra domenica e lunedì lungo le strade del centro storico della Capitale. Sul sito RbCasting, tra le caratteristiche dell'attore 35enne, compare anche la voce " guida spericolata ". Una definizione che, stavolta, si è confermata veritiera, nulla di cinematografico insomma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Montingelli fugge all'alt, viene fermato e delira: "Sono nipote di Salvini". Arrestato

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