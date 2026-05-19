Marcelo reagisce in diretta alla convocazione Neymar | E andiamo ca**o!
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Direttamente dal divano di caso, Marcelo ha reagito così alla convocazione in diretta di Neymar con il Brasile per i Mondiali. "E andiamo ca**o! Ve l'avevo detto", ha detto esultando l'ex terzino del Real Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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