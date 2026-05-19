Marattin | Stop agli stage infiniti massimo 18 mesi totali

Un parlamentare ha proposto di limitare la durata complessiva degli stage a diciotto mesi, interrompendo così la possibilità di periodi di formazione prolungati senza un contratto stabile. La proposta mira a ridurre la precarietà tra i giovani, penalizzata da contratti di breve durata e continui intermittenze lavorative. Se approvata, questa misura potrebbe modificare le dinamiche del mercato del lavoro, influenzando le modalità di inserimento e formazione dei giovani nel mondo professionale.

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? Punti chiave Come cambierebbe il mercato del lavoro con questo nuovo limite?. Perché la proposta di Marattin punta a risolvere la precarietà giovanile?. Quali sono le diverse posizioni politiche su questo emendamento?. Cosa rischiano le imprese locali con una regolamentazione più rigida?.? In Breve Emendamento proposto da Marattin inserito nel decreto salario per regolare i percorsi formativi.. Dibattito ai Capri Talks organizzati da Factor sulle dinamiche di ingresso lavorativo.. Disponibilità al confronto con il governo già a partire da lunedì prossimo.. Tutela del rapporto maestro-apprendista nei piccoli centri e nei tessuti produttivi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marattin: “Stop agli stage infiniti, massimo 18 mesi totali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marattin: “No a più di 18 mesi complessivi di stage extraurriculari”(Adnkronos) – "Noi pensiamo che ogni tanto in questo Paese un po' di mediazione serve. Morto a 18 anni durante lo stage: negato il patteggiamento al titolare dell’aziendaNegato il patteggiamento per l'uomo di 59 anni, titolare dell'azienda in cui è morto il 18enne Pierpaolo Bodini nel 2024 durante uno stage nel...