A Marano, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un quattordicenne avvenuto durante un litigio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato al ricovero del giovane, che non rischia la vita. L’autore dell’aggressione è stato fermato poco dopo e condotto in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Fermato l’aggressore del quattordicenne accoltellato a Marano al culmine di una lite. Il ragazzo ferito è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La comunità locale è stata scossa da un grave episodio di violenza giovanile che ha avuto come teatro le strade di Marano, nell’hinterland napoletano. Le forze dell’ordine sono riuscite a dare una svolta lampo alle indagini avviate a seguito del violento ferimento di un ragazzo di quattordici anni, avvenuto nel corso di una accesa discussione tra coetanei. Grazie a un’efficace attività investigativa sul territorio, gli inquirenti hanno individuato e bloccato il presunto responsabile dell’aggressione, restituendo un primo riscontro di giustizia alla famiglia della giovane vittima. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Marano: individuato e fermato l’autore del ferimento del quattordicenne

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