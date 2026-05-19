Marano 14enne accoltellato in una lite | preso l’aggressore
A Marano, un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato durante una lite e ha riportato ferite che hanno richiesto assistenza medica. L’aggressore, un altro minorenne, è stato identificato e denunciato per lesioni personali. L’incidente si è verificato nel corso di un alterco tra i due giovani, e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un 14enne è stato denunciato per lesioni personali. In particolare, gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti all’ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che lo stesso, poco prima, mentre si trovava a Marano di Napoli, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi. Dai successivi accertamenti, gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l’aggressore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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