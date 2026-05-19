Marano 14enne accoltellato in una lite | preso l’aggressore

A Marano, un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato durante una lite e ha riportato ferite che hanno richiesto assistenza medica. L’aggressore, un altro minorenne, è stato identificato e denunciato per lesioni personali. L’incidente si è verificato nel corso di un alterco tra i due giovani, e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

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