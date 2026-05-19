Mara Venier alla laurea di Giada Balloch figlia del marito di Tommaso Cerno | Siamo una famiglia Solo due mesi fa il caso Rai
Ieri sera a Roma si è svolta la cerimonia di laurea di Giada Balloch, figlia del consigliere regionale di Fratelli d'Italia e del marito di un giornalista. Alla festa, che ha visto anche uno spettacolo di fuochi d'artificio, era presente Mara Venier, che ha commentato la famiglia come unita. Solo due mesi prima, si era verificato un caso legato a una figura della Rai. La cerimonia ha attirato molti invitati e ha avuto grande risonanza sui social.
Grande festa ieri sera, 18 maggio, a Roma, accompagnata anche da uno spettacolo di fuochi d’artificio, per Giada Balloch, figlia di Stefano Balloch, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e marito di Tommaso Cerno. La giovane si è laureata alla John Cabot University. 🔗 Leggi su Today.it
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