Mara Venier alla laurea di Giada Balloch figlia del marito di Tommaso Cerno | Siamo una famiglia Solo due mesi fa il caso Rai

Ieri sera a Roma si è svolta la cerimonia di laurea di Giada Balloch, figlia del consigliere regionale di Fratelli d'Italia e del marito di un giornalista. Alla festa, che ha visto anche uno spettacolo di fuochi d'artificio, era presente Mara Venier, che ha commentato la famiglia come unita. Solo due mesi prima, si era verificato un caso legato a una figura della Rai. La cerimonia ha attirato molti invitati e ha avuto grande risonanza sui social.

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