Il Comune ha segnalato la presenza di errori tecnici nelle mappe di rischio alluvioni relative al fiume Po, che interessano le zone tra Dozza e Castel San Pietro. Questi errori riguardano principalmente i tiranti idrici e possono influire sulle aziende agricole locali, creando possibili restrizioni o blocchi edilizi nelle aree interessate. La comunicazione mira a chiarire quali zone potrebbero essere soggette a limitazioni e a comprendere le conseguenze pratiche di tali errori tecnici.

? Domande chiave Quali aree tra Dozza e Castel San Pietro rischiano il blocco edilizio?. Come influiscono gli errori sui tiranti idrici sulle aziende agricole locali?. Perché le nuove mappe potrebbero paralizzare lo sviluppo del territorio?. Chi dovrà confrontare i dati tecnici per correggere le perimetrazioni?.? In Breve Errori nel reticolo secondario coinvolgono i comuni di Dozza, Castel San Pietro, Imola e Castel del Rio.. Incongruenze nei tiranti idrici rischiano di bloccare attività agricole e industriali locali.. Le osservazioni tecniche sono state inviate all'Autorità di bacino, alla Regione e alla Città metropolitana.. La variante al Piano per l'assetto idrogeologico richiede un confronto tecnico tra uffici comunali e regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mappe rischio alluvioni: il Comune segnala errori tecnici nel Po

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