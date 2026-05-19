Manutenzione ANAC sospesi diversi servizi online dalle 16 di venerdì 22 maggio

L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato che, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, alcuni servizi online saranno sospesi dalle 16 di venerdì 22 maggio alle 8 di lunedì 25 maggio 2026. Durante questo periodo, gli utenti non potranno accedere alle piattaforme digitali gestite dall'ente. La sospensione riguarda diversi servizi, senza indicare quali specificamente. La comunicazione è stata resa nota per informare gli utenti di eventuali disservizi temporanei.

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