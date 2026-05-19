Manutenzione ANAC sospesi diversi servizi online dalle 16 di venerdì 22 maggio
L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato che, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, alcuni servizi online saranno sospesi dalle 16 di venerdì 22 maggio alle 8 di lunedì 25 maggio 2026. Durante questo periodo, gli utenti non potranno accedere alle piattaforme digitali gestite dall'ente. La sospensione riguarda diversi servizi, senza indicare quali specificamente. La comunicazione è stata resa nota per informare gli utenti di eventuali disservizi temporanei.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha comunicato un intervento di manutenzione straordinaria che renderà indisponibili diversi servizi online dalle ore 16 di venerdì 22 maggio alle ore 8 di lunedì 25 maggio 2026. L’avviso riguarda piattaforme utilizzate da amministrazioni, stazioni appaltanti e operatori economici nell’ambito della gestione dei contratti pubblici e degli adempimenti collegati alla trasparenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Servizi ANAC, possibili interruzioni il 22 e 23 aprile: avviso su Acquisti in Rete PAAcquisti in Rete PA segnala una temporanea indisponibilità di parte dei servizi collegati all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Bassa Romagna, servizi online per l'accesso agli atti sospesi in attesa dell'aggiornamento informaticoDa venerdì 10 a martedì 14 verrà svolto un intervento di migrazione sul cloud dei dati della piattaforma Vbg che impedirà a cittadini e...