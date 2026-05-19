Manuela Giugliano è l’Mvp della Serie A Women Athora 2025-26
Manuela Giugliano è stata ufficialmente nominata MVP della Serie A Women Athora 2025-26. La capitana della Roma ha segnato 12 gol e fornito cinque assist durante la stagione. Questo è il suo secondo riconoscimento come miglior giocatrice, dopo quello ottenuto nel campionato 2023-24. La premiazione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della lega e conferma il suo ruolo di protagonista nel campionato in corso.
Dodici gol, cinque assist, un ruolo determinante nella conquista del terzo scudetto della Roma. Manuela Giugliano è la Mvp assoluta della stagione 2025-26 della Serie A Women Athora: non è il primo riconoscimento della carriera per la capitana giallorossa, che già nella stagione 2023-24 si era aggiudicata il premio di miglior giocatrice del campionato. Giugliano ha ricevuto il premio dalla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e da Bebe Vio, ospite speciale della serata, durante “Athora Game On - All Stars Night”, evento che ha celebrato anche le altre Mvp della Serie A. Il premio di miglior portiere è andato ad Astrid Gilardi, protagonista tra j pali del Como Women. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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