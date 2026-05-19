Manuela Giugliano è l’Mvp della Serie A Women Athora 2025-26

Manuela Giugliano è stata ufficialmente nominata MVP della Serie A Women Athora 2025-26. La capitana della Roma ha segnato 12 gol e fornito cinque assist durante la stagione. Questo è il suo secondo riconoscimento come miglior giocatrice, dopo quello ottenuto nel campionato 2023-24. La premiazione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della lega e conferma il suo ruolo di protagonista nel campionato in corso.

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Dodici gol, cinque assist, un ruolo determinante nella conquista del terzo scudetto della Roma. Manuela Giugliano è la Mvp assoluta della stagione 2025-26 della Serie A Women Athora: non è il primo riconoscimento della carriera per la capitana giallorossa, che già nella stagione 2023-24 si era aggiudicata il premio di miglior giocatrice del campionato. Giugliano ha ricevuto il premio dalla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e da Bebe Vio, ospite speciale della serata, durante “Athora Game On - All Stars Night”, evento che ha celebrato anche le altre Mvp della Serie A. Il premio di miglior portiere è andato ad Astrid Gilardi, protagonista tra j pali del Como Women. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Manuela Giugliano è l’Mvp della Serie A Women Athora 2025-26 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MVP di febbraio della Serie A Unipol 2025/26 è Prentiss HubbPrentiss Hubb ha guidato la Bertram Derthona Tortona nel periodo di febbraio, conquistando il riconoscimento di MVP Unipol della Serie A Unipol... Leggi anche: Inter Women, che soddisfazione per il movimento: 3 atlete in Top XI della Serie 2024/2025 (Non è) #CalcioFemminile / Attese rispettate: è Manuela #Giugliano la Mvp della #SerieA 2025-2026. Altre tre giocatrici della #Roma nella top 11 assoluta, ma non sono comunque mancate alcune assenze pesanti. L'elenco completo dei #premi assegnati ieri x.com Manuela Giugliano è l’Mvp della Serie A Women Athora 2025-26Per la capitana della Roma, autrice di 12 gol e cinque assist, si tratta del secondo riconoscimento dopo quello del campionato 2023-24. A premiarla la presidente della Serie A Women Federica Cappellet ... gazzetta.it Manuela Giugliano è l'MVP della Serie A Women 26/27: la top 11 completaAncora uan volta, Manuela Giugliano si è confermata ai vertici del calcio femminile italiano. Una stagione incredibile, con dodici gol e cinque assist, da capitano della Roma, fresca vincitrice della ... corrieredellosport.it