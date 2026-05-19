Manuel Di Caterino vince Cuori narranti | lo scrittore di Sezze premiato al Salone del Libro

Un giovane scrittore proveniente da Sezze si è aggiudicato il premio al concorso “Cuori narranti” durante il Salone Internazionale del Libro di Torino. La sua vittoria è stata annunciata in occasione dell’evento, che ha visto partecipare numerosi autori e lettori provenienti da diverse parti. La premiazione si è svolta nel corso della manifestazione, attirando l’attenzione su questa nuova voce della letteratura italiana. La sua presenza sul palco ha segnato un momento di riconoscimento per la sua produzione narrativa.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane autore di Sezze conquista la scena del Salone Internazionale del Libro di Torino. Manuel Di Caterino, nato nel 1998, ha vinto il concorso letterario “Cuori narranti”, promosso dalla Regione Lazio e dedicato a scrittrici e scrittori under 35, con il romanzo “Diario di un capitano”. La premiazione si è svolta al Caffè Letterario del Padiglione Oval, in uno degli appuntamenti più importanti del panorama editoriale nazionale. Il romanzo vincitore. L’opera premiata racconta in prima persona la storia di un ragazzo spagnolo del Cinquecento, cresciuto tra difficoltà e privazioni, con un desiderio ostinato: comandare una nave propria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Manuel Di Caterino vince “Cuori narranti”: lo scrittore di Sezze premiato al Salone del Libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salone del Libro, l’appello dello scrittore Gavazzeni ai famigliari dei “cecchini del weekend”: “Chi sa parli”“Ci sono madri, mogli, sorelle che sanno che i propri parenti sono andati a sparare alla gente inerme di Sarajevo, chiedo a queste persone di farsi... Addio pensiero critico al salone del libro vince l'omologazioneC’ è una novità quest’anno al Salone del libro di Torino, giunto sotto la direzione di Annalena Benini alla XXXVIII edizione. #Cuorinarranti, Manuel Di Caterino vince il concorso letterario della #RegioneLazio lacapitale.it/articolo/cuori… x.com Cuori narranti: Manuel Di Caterino vince il concorso letterario della Regione LazioAl Salone Internazionale del Libro di Torino si aggiudica la finale del premio di narrativa dedicato agli under 35 lo scrittore di Sezze con Diario di un ... repubblica.it