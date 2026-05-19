Mani l’importanza dell’igiene Vince il poster della casa di riposo

In occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, si è svolta una competizione tra gli ospiti di una casa di riposo. Il concorso prevedeva la realizzazione di un poster che sensibilizzasse sull'importanza di lavarsi le mani correttamente. La cerimonia di premiazione ha visto una partecipazione attiva tra gli anziani, che hanno mostrato entusiasmo nel condividere messaggi sulla prevenzione delle infezioni. La manifestazione si è conclusa con la consegna del premio al disegno più rappresentativo.

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