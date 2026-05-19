Mani l’importanza dell’igiene Vince il poster della casa di riposo
In occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, si è svolta una competizione tra gli ospiti di una casa di riposo. Il concorso prevedeva la realizzazione di un poster che sensibilizzasse sull'importanza di lavarsi le mani correttamente. La cerimonia di premiazione ha visto una partecipazione attiva tra gli anziani, che hanno mostrato entusiasmo nel condividere messaggi sulla prevenzione delle infezioni. La manifestazione si è conclusa con la consegna del premio al disegno più rappresentativo.
In occasione della Giornata mondiale dell’Igiene delle mani istituita dall’Oms, che si celebra ogni anno il 5 maggio, il Programma rischio infettivo e antimicrobial stewardship dell’Ausl Romagna ha organizzato al Centro Congressi di Cesena Fiera un affollato evento formativo che ha coinvolto le équipe di professionisti multidisciplinari delle Case Residenze Anziani (Cra) accreditate dei quattro ambiti territoriali aziendali. "L’obiettivo della giornata – spiegano i responsabili del progetto – era quello di fare rete tra Cra e professionisti dell’Ausl che si occupano di rischio infettivo, sensibilizzando le équipe delle Cra all’attenzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La sicurezza passa dalle mani: l'Ausl Romagna celebra la 18esima Giornata mondiale dell'igiene delle maniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana.
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Oggi #5Maggio è la giornata mondiale dell' #igiene delle mani. Ricordiamo l’importanza di questo gesto semplice ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. fd aslal.it/giornata-igien… @repub x.com
Il 5 maggio ricorre la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani e rafforzare l’impegno a sostenere il migliorament facebook
Giornata mondiale dell’igiene delle mani, un gesto semplice che salva vite: l’impegno di Asst Lariana e Cof Lanzo HospitalSi celebra oggi la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, un gesto semplice e veloce che salva vite. Un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità con l’intento di mantenere alta ... espansionetv.it
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