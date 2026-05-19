Mango ha annunciato un piano di espansione che prevede l'apertura di 500 nuovi negozi monomarca, con l'obiettivo di raggiungere un fatturato di 4 miliardi di euro. La strategia prevede investimenti significativi nell'apertura di punti vendita in diverse aree geografiche, anche oltre i mercati tradizionali. La società ha comunicato che la direzione generale si occuperà di coordinare questa espansione, ma non sono stati forniti dettagli sui costi specifici o sui nomi delle persone coinvolte nel progetto.

? Punti chiave Come farà Mango a bilanciare i costi dei nuovi negozi?. Chi guiderà concretamente questa massiccia espansione internazionale?. Quali rischi corre il margine di profitto con 500 nuovi punti vendita?. Perché il brand ha deciso di ridurre la dipendenza dagli intermediari?.? In Breve Margarita Salvans e Daniel Lopez coordinano investimenti e divisione commerciale.. La forza lavoro internazionale conta attualmente 15.500 dipendenti.. L'espansione mira a ridurre la dipendenza da intermediari terzi nel retail.. Il piano richiede flussi di cassa costanti per locazioni e personale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mango punta ai 4 miliardi: piano per 500 nuovi negozi monomarca

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