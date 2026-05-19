Manfredonia Delle Rose | Aggiornamento nuovi profili professionali

Nella riunione di Giunta si è deciso di aggiornare i profili professionali dell’Ente, con l’obiettivo di preparare l’assunzione di nove funzionari per l’Ambito Territoriale Sociale. La delibera riguarda specificamente nuove qualifiche e competenze richieste per le future assunzioni. Questa decisione fa parte di un piano volto a rafforzare il personale dedicato ai servizi sociali e alle attività dell’ente locale. La delibera è passata all’unanimità e sarà ora soggetta alle procedure di assunzione previste dalla normativa vigente.

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