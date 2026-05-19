Manfredonia Delle Rose | Aggiornamento nuovi profili professionali
Nella riunione di Giunta si è deciso di aggiornare i profili professionali dell’Ente, con l’obiettivo di preparare l’assunzione di nove funzionari per l’Ambito Territoriale Sociale. La delibera riguarda specificamente nuove qualifiche e competenze richieste per le future assunzioni. Questa decisione fa parte di un piano volto a rafforzare il personale dedicato ai servizi sociali e alle attività dell’ente locale. La delibera è passata all’unanimità e sarà ora soggetta alle procedure di assunzione previste dalla normativa vigente.
In Giunta abbiamo approvato l'aggiornamento dei profili professionali dell'Ente per preparare le assunzione di 9 nuovi funzionari per l’Ambito Territoriale Sociale. Questo importante traguardo è il risultato di un percorso solido e strutturato. L'iter nasce dal bando di concorso nazionale (approvato con decreto direttoriale n. 159 del 20062025) per il reclutamento di personale a tempo pieno e determinato per 3 anni negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). A seguito delle prove e delle graduatorie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con decreto n. 129 del 30 aprile 2026) ha assegnato ufficialmente al nostro Ambito Territoriale di Manfredonia 9 funzionari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Sullo stesso argomento
Manfredonia, Delle Rose: “In bocca al lupo ai due neo-assunti”Un grande in bocca al lupo ai nuovi istruttori amministrativo-contabili che oggi iniziano il loro percorso nel nostro Comune.
L’Italia vara il primo standard europeo sui profili professionali nell’intelligenza artificiale: cosa è previsto con 12 nuove professioniLa norma non nasce in isolamento: si colloca all’interno del quadro regolatorio definito dal Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act, che...
DELLE ROSE MANFREDONIA Manfredonia, sbloccato il Piano Assunzionale 2026-2028. Delle Rose: Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi fruttiIl provvedimento consente al Comune di immettere in ruolo diverse figure strategiche, con l’obiettivo di snellire la burocrazia ... statoquotidiano.it