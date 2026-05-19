Manfredonia Delle Rose | Aggiornamento nuovi profili professionali

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella riunione di Giunta si è deciso di aggiornare i profili professionali dell’Ente, con l’obiettivo di preparare l’assunzione di nove funzionari per l’Ambito Territoriale Sociale. La delibera riguarda specificamente nuove qualifiche e competenze richieste per le future assunzioni. Questa decisione fa parte di un piano volto a rafforzare il personale dedicato ai servizi sociali e alle attività dell’ente locale. La delibera è passata all’unanimità e sarà ora soggetta alle procedure di assunzione previste dalla normativa vigente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Giunta abbiamo approvato l'aggiornamento dei profili professionali dell'Ente per preparare le assunzione di 9 nuovi funzionari per l’Ambito Territoriale Sociale. Questo importante traguardo è il risultato di un percorso solido e strutturato. L'iter nasce dal bando di concorso nazionale (approvato con decreto direttoriale n. 159 del 20062025) per il reclutamento di personale a tempo pieno e determinato per 3 anni negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). A seguito delle prove e delle graduatorie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con decreto n. 129 del 30 aprile 2026) ha assegnato ufficialmente al nostro Ambito Territoriale di Manfredonia 9 funzionari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

manfredonia delle rose aggiornamento nuovi profili professionali
© Ilsipontino.net - Manfredonia, Delle Rose: “Aggiornamento nuovi profili professionali”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Manfredonia, Delle Rose: “In bocca al lupo ai due neo-assunti”Un grande in bocca al lupo ai nuovi istruttori amministrativo-contabili che oggi iniziano il loro percorso nel nostro Comune.

L’Italia vara il primo standard europeo sui profili professionali nell’intelligenza artificiale: cosa è previsto con 12 nuove professioniLa norma non nasce in isolamento: si colloca all’interno del quadro regolatorio definito dal Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act, che...

delle rose manfredonia delle rose aggiornamentoDELLE ROSE MANFREDONIA Manfredonia, sbloccato il Piano Assunzionale 2026-2028. Delle Rose: Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi fruttiIl provvedimento consente al Comune di immettere in ruolo diverse figure strategiche, con l’obiettivo di snellire la burocrazia ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web