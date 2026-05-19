Manfredi | Candidato premier? Dipende da chi mi chiama

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che il suo coinvolgimento come possibile candidato premier del centrosinistra dipende da chi lo contatta. Ha precisato che al momento non si considera una candidatura certa e che la decisione non è ancora stata presa. La sua posizione arriva in un momento di discussioni interne al partito e di valutazioni sulle possibili candidature per le prossime elezioni politiche. La sua opinione rimane aperta a eventuali sviluppi futuri.

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