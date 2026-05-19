Manfredi | Candidato premier? Dipende da chi mi chiama
Il sindaco di Napoli ha dichiarato che il suo coinvolgimento come possibile candidato premier del centrosinistra dipende da chi lo contatta. Ha precisato che al momento non si considera una candidatura certa e che la decisione non è ancora stata presa. La sua posizione arriva in un momento di discussioni interne al partito e di valutazioni sulle possibili candidature per le prossime elezioni politiche. La sua opinione rimane aperta a eventuali sviluppi futuri.
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi esclude, almeno per ora, di poter essere il candidato premier del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Lo ha dichiarato nel corso del programma "Il cavallo e la torre" condotto da Marco Damilano, sottolineando di essere concentrato sulla guida. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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