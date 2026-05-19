I Måneskin, dopo aver partecipato a X Factor, sono tornati a parlare della possibilità di esibirsi di nuovo sul palco dell’Ariston nel 2027. La loro presenza a Sanremo 2027 viene menzionata come una possibilità, facendo crescere l’interesse tra i fan e i media. Viene fatto riferimento anche a un’ipotetica reunion della band, che potrebbe coinvolgere i membri ancora attivi. Le indiscrezioni riguardano un ritorno sulla scena musicale italiana nel prossimo festival.

Dal trampolino di X Factor alle voci su Sanremo 2027, torna a circolare il sogno di una reunion dei Måneskin. Dopo mesi di indiscrezioni e segnali indiretti, il possibile ritorno dei Måneskin torna al centro dell’attenzione. A riaccendere le voci è stata una rivelazione di Fiorello, che ha rilanciato l’ipotesi di una reunion della band sul palco del Festival di Sanremo 2027. Tra carriere soliste, ricordi del successo internazionale e un legame mai del tutto interrotto, l’idea di rivedere il gruppo insieme ha riaperto anche una sottile vena di malinconia: quella di una band che ha lasciato il suo momento più alto sospeso, come una canzone interrotta proprio sul ritornello. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Måneskin a Sanremo 2027: da X Factor alla reunion sul palco dell’Ariston

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Maneskin: la canzone inedita per la reunion - La Pennicanza 12/05/2026

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