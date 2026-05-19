Mandato di arresto dalla CPI per Smotrich | Sarà guerra E ordina la demolizione di un villaggio palestinese

La Corte penale internazionale di L’Aja avrebbe emesso un mandato di arresto contro il Ministro delle Finanze e un membro del governo israeliano. La richiesta riguarda presunti crimini legati a operazioni di demolizione di un villaggio palestinese. In un’intervista, il ministro ha dichiarato che si tratterà di una guerra. La CPI ha anche ordinato la demolizione di un insediamento palestinese, senza ulteriori dettagli sulle procedure in corso. La vicenda ha suscitato reazioni a livello internazionale.

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