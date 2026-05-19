Alle Maldive, le autorità stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione nelle grotte sottomarine. Sono state rinvenute le bodycam, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della tragedia. La vicenda ha avuto luogo in un’area nota per le immersioni, e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non sono stati ancora resi noti altri dettagli sulle cause dell’incidente.

Strage alle Maldive, dove proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione in un sistema di grotte sottomarine. Le vittime in totale sono cinque, una vicenda che ha sconvolto l'Italia e il mondo intero.. I corpi dei quattro italiani sono stati individuati tutti insieme nella zona più remota della grotta dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, impegnati nelle complesse operazioni di ricerca e recupero. Nella giornata di oggi sono stati riportati in superficie i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, grazie al lavoro coordinato tra i sub finlandesi e le autorità maldiviane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, strage dei sub: recuperate le bodycam, una morte atroce

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