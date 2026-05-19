Nelle acque delle Maldive sono stati ritrovati i corpi di due degli italiani scomparsi durante un’immersione. I corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone sono stati recuperati all’interno di una grotta sommersa, dove si trovavano insieme al momento del decesso. Le ricerche sono proseguite per giorni e hanno portato al ritrovamento dei corpi in quella zona specifica. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono stati recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei quattro italiani morti durante l’immersione nelle acque delle Maldive. I sommozzatori specializzati li hanno trovati nella parte più profonda e remota della grotta subacquea, dove si trovavano anche gli altri due dispersi. Le operazioni sono state portate avanti da un team internazionale composto da speleosub finlandesi di Dan Europe e soccorritori maldiviani. Intanto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il recupero dei primi due corpi. Dan Europe ha confermato che il recupero delle prime due vittime è stato completato con successo dopo una complessa missione subacquea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maldive, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone: erano insieme nella grotta sommersa

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MALDIVE, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone. La procura indaga per OMICIDIO colposo

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