Maldive recuperati due sub | Ora la famiglia ha una salma su cui piangere

Due sub italiani morti durante un'immersione nell'Atollo di Vaavu alle Maldive sono stati recuperati e la famiglia potrà ora dare loro una degna sepoltura. Le operazioni di recupero sono state temporaneamente sospese e riprenderanno domani. Le autorità locali e i soccorritori stanno lavorando per recuperare le salme e portarle a terra. La dinamica dell'incidente e le circostanze che hanno portato alla tragedia sono ancora in fase di indagine.

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Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione nell'Atollo di Vaavu alle Maldive giovedì pomeriggio. Quest'oggi sono stati riportati in superficie altri due corpi, oltre a quello di Gianluca Benedetti, la cui salma è stata rimpatriata ieri. Secondo quanto riportano i media locali, si tratterebbe di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, ma manca ancora l'ufficialità. All'appello mancano le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Intanto Dan Europe, l'organizzazione internazionale specializzata nella sicurezza e nell'assistenza medica per i subacquei, conferma in una nota pubblicata sul suo... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maldive, recuperati due sub: "Ora la famiglia ha una salma su cui piangere" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Sullo stesso argomento Maldive, recuperati due corpi dei sub italianiSono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l’immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Maldive, recuperati i corpi di due sub italiani: l'immersione dei sommozzatori finlandesiI sommozzatori finlandesi del team specialistico coordinato da Dan Europe (Divers’ Alert Network) hanno recuperato i corpi di due dei cinque... Recuperati i corpi di due dei sub italiani morti alle #Maldive x.com Maldive, la missione di recupero nei video pubblicati dai sub di Dan EuropeHo avuto notizie dall'ambasciata italiana a Colombo e mi hanno confermato il recupero di mia moglie e di Federico. Le salme rientreranno in Italia probabilmente tutte e quattro insieme, ma non so qua ... lastampa.it Italiani morti Maldive, recuperati 2 corpi. Procura Roma indaga per omicidio colposo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti Maldive, recuperati 2 corpi. Procura Roma indaga per omicidio colposo. LIVE ... tg24.sky.it Un subacqueo alla ricerca dei corpi di quattro italiani nelle Maldive muore in ospedale reddit