Maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi Erano a 60 metri di profondità

Nelle acque delle Maldive sono stati trovati e recuperati due dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. I corpi sono stati rinvenuti a circa 60 metri di profondità. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di ricerca e recupero, che sono ancora in corso per gli altri due dispersi. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra le famiglie coinvolte e le forze di polizia che stanno coordinando le attività di soccorso.

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