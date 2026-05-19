Maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi Erano a 60 metri di profondità
Nelle acque delle Maldive sono stati trovati e recuperati due dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. I corpi sono stati rinvenuti a circa 60 metri di profondità. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di ricerca e recupero, che sono ancora in corso per gli altri due dispersi. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra le famiglie coinvolte e le forze di polizia che stanno coordinando le attività di soccorso.
Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Al momento non si sa ancora chi siano. Le operazioni che vedono impegnati i sommozzatori finlandesi riprenderanno domattina. I corpi erano ad una profondità di circa 60 metri. L'operazione di recupero. "Gli altri due verranno recuperati domani", aveva spiegato a Rainews24 poco prima del recupero il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif. "I corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta. Condizioni al limite. "L’immersione è in corso e prevede l’impiego di rebreather a circuito chiuso, DPV e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Maldive, recuperati due dei quattro corpi bloccati nella Grotta degli squali
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Sono entrate nel vivo le complesse operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. I sommozzatori finlandesi hanno recuperato i corpi di due delle quattro vittime. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha detto il portavoce del gove facebook
#Maldive Individuati i corpi dei quattro sub: In un tunnel nel secondo ambiente, saranno recuperati due alla volta: domani e dopodomani. x.com
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