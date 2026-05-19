Maldive recuperati due corpi dei sub italiani
Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati due dei quattro corpi di sub italiani deceduti durante un’immersione. La notizia è stata confermata dai media locali, che hanno riferito del ritrovamento dei corpi in diverse aree del sito subacqueo. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle ricerche in corso per trovare gli altri due corpi. La vicenda sta attirando l’attenzione internazionale e sta coinvolgendo le autorità locali nelle operazioni di recupero.
Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l’immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Il governo indaga sulla validità dei permessi. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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