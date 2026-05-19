Maldive recuperati due corpi dei sub italiani

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati due dei quattro corpi di sub italiani deceduti durante un’immersione. La notizia è stata confermata dai media locali, che hanno riferito del ritrovamento dei corpi in diverse aree del sito subacqueo. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle ricerche in corso per trovare gli altri due corpi. La vicenda sta attirando l’attenzione internazionale e sta coinvolgendo le autorità locali nelle operazioni di recupero.

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