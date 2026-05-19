Maldive lo strazio di Carlo Sommacal | Monica e Giorgia voglio ricordarle sorridenti La lettera del fidanzato | Niente nella vita è scontato

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha scritto una lettera in cui esprime il suo dolore per la perdita di due donne, ricordandole con un sorriso e sottolineando la sua sofferenza. La missiva è stata resa nota dopo che si sono verificati eventi tragici in un arcipelago. La sua testimonianza rivela la difficoltà nel affrontare la perdita, sottolineando che nella vita nulla è scontato. La vicenda ha fatto scalpore, portando alla luce il dramma personale dietro la tragedia.

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Roma, 19 maggio 2026 – "Sono distrutto, sono giorni che non dormo e che ho gli incubi. Ma voglio ricordarle sorridenti”. Sono le parole strazianti di  Carlo Sommacal, un uomo che in pochi istanti ha perso tutto: la moglie  Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, morte giovedì scorso durante un’immersione alle Maldive.   Oggi, una vasta operazione internazionale ha consentito di riportare in superficie le salme della 51enne, docente in Ecologia all'ateneo di Genova, e di  Federico Gualtieri, il 31enne di Omegna che era nel team di ricerca della prof. Montefalcome. “Ho saputodalla tv che hanno ritrovato Monica e Chicco (Federico Gualtieri, ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Maldive, lo strazio di Carlo Sommacal: “Monica e Giorgia, voglio ricordarle sorridenti”. La lettera del fidanzato: “Niente nella vita è scontato”
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