Un uomo ha scritto una lettera in cui esprime il suo dolore per la perdita di due donne, ricordandole con un sorriso e sottolineando la sua sofferenza. La missiva è stata resa nota dopo che si sono verificati eventi tragici in un arcipelago. La sua testimonianza rivela la difficoltà nel affrontare la perdita, sottolineando che nella vita nulla è scontato. La vicenda ha fatto scalpore, portando alla luce il dramma personale dietro la tragedia.

Roma, 19 maggio 2026 – "Sono distrutto, sono giorni che non dormo e che ho gli incubi. Ma voglio ricordarle sorridenti”. Sono le parole strazianti di Carlo Sommacal, un uomo che in pochi istanti ha perso tutto: la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, morte giovedì scorso durante un’immersione alle Maldive. Oggi, una vasta operazione internazionale ha consentito di riportare in superficie le salme della 51enne, docente in Ecologia all'ateneo di Genova, e di Federico Gualtieri, il 31enne di Omegna che era nel team di ricerca della prof. Montefalcome. “Ho saputodalla tv che hanno ritrovato Monica e Chicco (Federico Gualtieri, ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maldive, lo strazio di Carlo Sommacal: “Monica e Giorgia, voglio ricordarle sorridenti”. La lettera del fidanzato: “Niente nella vita è scontato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

«Oggi so quanto eravamo felici», la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: «Niente nella vita è scontato»«La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a comprendere: niente nella vita è scontato».

“La sua perdita mi ha insegnato qualcosa che prima non riuscivo a capire, niente nella vita è scontato”: la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle MaldiveGiorgia Sommacal è la 22enne morta insieme alla mamma, la professoressa Monica Montefalcone, durante un’immersione subacquea alle Maldive.

Maldive, lo strazio di Carlo Sommacal: Monica e Giorgia, voglio ricordarle sorridenti. La lettera del fidanzato: Niente nella vita è scontatoI genitori di Federico Gualtieri dopo il recupero della salma del figlio, insieme a quello di Monica Montefalcone: Ora abbiamo un corpo su cui piangere. I legali chiedono chiarezza ... quotidiano.net

Carlo Sommacal, marito di Monica e papà di Giorgia: Gianluca Benedetti per loro era un fuoriclassePADOVA - Lo strazio di chi resta, le domande ancora senza risposta, dentro tutto quello che in un attimo da presente è diventato ricordo. Mentre la Guardia costiera delle ... ilgazzettino.it