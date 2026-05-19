Maldive inizia il recupero di due dei quattro sub italiani morti nella grotta 

Da ildifforme.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Maldive sono iniziate le operazioni di recupero di due dei quattro sub italiani deceduti in una grotta. Il governo locale ha comunicato che il recupero dei due corpi potrebbe avvenire già domani. Le autorità stanno coordinando le attività per ritrovare anche gli altri due corpi tra le acque della grotta, senza fornire dettagli sui tempi esatti. La notizia riguarda il prosieguo di un intervento che ha coinvolto squadre di soccorso e ambulanze specializzate.

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Il governo maldiviano annuncia l’avvio imminente delle operazioni: “Gli altri due corpi forse domani”. In corso anche un’inchiesta sui permessi Il governo delle Maldive si prepara ad avviare il recupero di due dei quattro sub italiani individuati nella grotta di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu. L’operazione, pianificata per la mattinata, segna il passaggio dallafase di localizzazionea quella, estremamente delicata, del recupero in profondità. “La missione ora si sposta alla fase successiva: ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero”, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano,Mohammed Hussain Sharif, intervenendo a Rainews24. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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