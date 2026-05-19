Maldive inizia il recupero di due dei quattro sub italiani morti nella grotta

In Maldive sono iniziate le operazioni di recupero di due dei quattro sub italiani deceduti in una grotta. Il governo locale ha comunicato che il recupero dei due corpi potrebbe avvenire già domani. Le autorità stanno coordinando le attività per ritrovare anche gli altri due corpi tra le acque della grotta, senza fornire dettagli sui tempi esatti. La notizia riguarda il prosieguo di un intervento che ha coinvolto squadre di soccorso e ambulanze specializzate.

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