Maldive il piano per recuperare i corpi delle vittime

Nelle Maldive, i corpi di quattro persone sono stati trovati nella parte più profonda di una grotta, dove erano scomparse giovedì durante un'immersione. Le vittime includono una professoressa, sua figlia, un neo laureato e una ricercatrice. Le operazioni di recupero sono in corso per estrarre i corpi dalla zona subacquea. Le autorità stanno coordinando le attività di ricerca e soccorso per completare il recupero delle salme. La notizia ha suscitato attenzione tra le comunità locali e i soccorritori.

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