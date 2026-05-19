Maldive il piano per recuperare i corpi delle vittime
Nelle Maldive, i corpi di quattro persone sono stati trovati nella parte più profonda di una grotta, dove erano scomparse giovedì durante un'immersione. Le vittime includono una professoressa, sua figlia, un neo laureato e una ricercatrice. Le operazioni di recupero sono in corso per estrarre i corpi dalla zona subacquea. Le autorità stanno coordinando le attività di ricerca e soccorso per completare il recupero delle salme. La notizia ha suscitato attenzione tra le comunità locali e i soccorritori.
I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino sono stati individuati nella parte più profonda della grotta in cui giovedì si sono immersi senza ritornare a galla. Sono tutti vicini tra loro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Iniziato il recupero dei primi due dei quattro corpi
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