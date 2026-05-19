Il marito di Monica Montefalcone ha confermato oggi il ritrovamento del corpo della donna, una delle cinque vittime italiane durante un’immersione alle Maldive. La notizia è stata comunicata dopo che i soccorritori hanno recuperato il corpo, che si trovava in acqua. La notizia ha causato grande dolore tra amici e familiari. La dinamica dell’incidente e le cause della tragedia sono ancora oggetto di indagine. La donna, originaria di Montefalcone, aveva 42 anni.

Anche il marito di Monica Montefalcone conferma l’avvenuto recupero oggi del corpo della moglie, tra i cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. “Ho avuto notizie dall’ambasciata italiana a Colombo e mi hanno confermato il recupero di mia moglie e di Federico. Le salme rientreranno in Italia probabilmente tutte e quattro insieme, ma non so quando. Sono molto stanco e distrutto “, ha dichiarato a LaPresse Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, la docente universitaria e ricercatrice genovese scomparsa giovedì nell’incidente durante un’immersione alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal, oltre a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, il marito di Montefalcone: “Confermato il recupero del corpo, sono distrutto”

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