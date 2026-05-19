Maldive il governo locale | A breve il recupero dei corpi di due sub italiani

Il portavoce del governo delle Maldive ha annunciato che a breve sarà completato il recupero dei corpi di due sub italiani deceduti durante un’immersione. L’annuncio è stato dato durante un’intervista a Rainews 24, in cui sono stati forniti dettagli sulle operazioni di recupero in corso nel luogo dell’incidente. Finora sono stati individuati e recuperati alcuni corpi, mentre le operazioni continuano per il recupero degli altri. Le autorità locali stanno coordinando le attività di ricerca e soccorso.

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Mohammed Hussain Sharif, portavoce del governo delle Maldive, a Rainews 24 ha aggiornato sulla fase di recupero dei cadaveri dei sub italiani morti durante un’immersione. ” Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero. La missione si sposta alla fase successiva, cercheremo di riportare in superficie due dei quattro sub”. “La missione dovrebbe iniziare tra 20 minuti, quindi siamo quasi pronti ad iniziare questa fase”, ha aggiunto. Sharif ha poi spiegato lo svolgimento delle operazioni. “Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maldive, il governo locale: “A breve il recupero dei corpi di due sub italiani” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Governo Maldive, al via il recupero di due dei 4 corpi dei subSta per iniziare il recupero dei corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive nella "grotta degli squali". Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani: domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì scorso nella grotta sottomarina di Alimathà , nell' atollo di Vaavu ,... Sub morti alle #Maldive, riprese le ricerche. La sospensione ieri dovuta alle condizioni meteo avverse e alla complessità dell’ambiente. La Procura di Roma accelera sull’inchiesta. Governo locale: licenza sospesa alla nave degli italiani momentosera.it/articol x.com Maldive, individuati i 4 corpi dei sub italiani. Oggi e domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it Italiani morti alle Maldive: il Governo sospende la licenza della MV Duke of YorkIl Governo delle Maldive ha deciso di sospendere la licenza della MV Duke of York, la safari boat dei cinque sub italiani morti durante un’immersione. Maldive, italiani morti: il Governo sospende la l ... notizie.it