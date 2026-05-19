Sta per iniziare il recupero dei corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive nella "grotta degli squali". "La missione ora si sposta alla fase successiva", spiega a Rainews24 il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif - ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero, è pianificato per oggi. Il piano è sperare di recuperare due dei quattro corpi, e gli altri due forse verranno recuperati domani. La missione dovrebbe iniziare tra 20 minuti, quindi siamo quasi pronti ad iniziare questa fase". Come avverrà il recupero. "Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, al via il recupero di due dei 4 corpi dei sub

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Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause

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