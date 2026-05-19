Maldive al via il recupero dei corpi degli italiani | le autorità locali raccontano come si svolge l' operazione
Le autorità delle Maldive stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi degli italiani deceduti in una grotta situata a circa 60 metri di profondità. Il portavoce della presidenza locale ha descritto i vari passaggi della procedura, che risultano particolarmente complesse a causa della posizione e delle condizioni del sito. La missione coinvolge diverse figure specializzate e si svolge in più fasi, con l’obiettivo di estrarre i corpi e trasportarli in superficie.
Il portavoce della presidenza delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef, spiega i diversi passaggi delle complicate operazione di recupero dei corpi dei sub italiani, morti in una grotta a 60 metri sotto il livello del mare. Due dei quattro cadaveri che si trovavano ancora in fondo all’oceano sono stati recuperati oggi e domani si procederà con gli ultimi due. Gli esperti finlandesi, spiega il portavoce, “si immergeranno alla profondità massima, recupereranno due dei corpi e li consegneranno alla nostra guardia costiera locale a circa 30 metri” di profondità. “A quel punto – continua – la squadra della Guardia Costiera li porterà quasi in superficie, a circa sette metri, e i sommozzatori della polizia li porteranno poi in superficie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maldive, al via il recupero dei corpi dei due sub italiani
Sullo stesso argomento
Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 italiani | Operazione di recupero dei corpi "ad alto rischio" | Media locali: "Trovato il corpo di Monica Montefalcone"Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita cinque sub italiani.
Sub italiani morti alle Maldive, in corso il recupero dei cinque corpi: “Operazione ad alto rischio”Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione, sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte dell'atollo di Vaavu per cause ancora...
Maldive, al via il recupero dei corpi dei 4 italiani nella 3a camera della grotta di Thinwana Kandu, 2 oggi e 2 domani x.com
Maldive: al via le operazioni per il recupero di 2 dei 4 sub italiani facebook
Immagine presunta del team di subacquei militari delle Maldive assegnato al recupero dei corpi di 5 sub a oltre 50 metri di profondità in un ambiente possibile di sovrastruttura. È pazzesco. reddit
Maldive, al via il recupero dei corpi degli italiani: le autorità locali raccontano come si svolge l'operazione(LaPresse/AP) - Il portavoce della presidenza delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef, spiega i diversi passaggi delle complicate operazione ... stream24.ilsole24ore.com
Governo delle Maldive: 'Al via tra poco il recupero di due dei 4 corpi dei sub''Gli altri due forse verranno portati in superficie domani', 'inchiesta perché forse non c'erano tutti i permessi validi' (ANSA) ... ansa.it