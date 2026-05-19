Maldive al via il recupero dei corpi degli italiani | le autorità locali raccontano come si svolge l' operazione

Le autorità delle Maldive stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi degli italiani deceduti in una grotta situata a circa 60 metri di profondità. Il portavoce della presidenza locale ha descritto i vari passaggi della procedura, che risultano particolarmente complesse a causa della posizione e delle condizioni del sito. La missione coinvolge diverse figure specializzate e si svolge in più fasi, con l’obiettivo di estrarre i corpi e trasportarli in superficie.

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