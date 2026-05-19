Maldive al via il recupero dei corpi degli italiani | le autorità locali raccontano come si svolge l' operazione

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità delle Maldive stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi degli italiani deceduti in una grotta situata a circa 60 metri di profondità. Il portavoce della presidenza locale ha descritto i vari passaggi della procedura, che risultano particolarmente complesse a causa della posizione e delle condizioni del sito. La missione coinvolge diverse figure specializzate e si svolge in più fasi, con l’obiettivo di estrarre i corpi e trasportarli in superficie.

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Il portavoce della presidenza delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef, spiega i diversi passaggi delle complicate operazione di recupero dei corpi dei sub italiani, morti in una grotta a 60 metri sotto il livello del mare. Due dei quattro cadaveri che si trovavano ancora in fondo all’oceano sono stati recuperati oggi e domani si procederà con gli ultimi due. Gli esperti finlandesi, spiega il portavoce, “si immergeranno alla profondità massima, recupereranno due dei corpi e li consegneranno alla nostra guardia costiera locale a circa 30 metri” di profondità. “A quel punto – continua – la squadra della Guardia Costiera li porterà quasi in superficie, a circa sette metri, e i sommozzatori della polizia li porteranno poi in superficie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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