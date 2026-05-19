Malcesine in Fiore

Dal 22 al 24 maggio i Giardini Pubblici Padre Mario Casella ospiteranno una nuova edizione di “Malcesine in Fiore”. La manifestazione, dedicata al settore florovivaistico, si svolge ogni primavera e attira visitatori, appassionati e curiosi lungo le rive del Lago di Garda. L’evento propone esposizioni di piante, fiori e prodotti correlati, offrendo un’occasione per scoprire le novità del settore. Durante i tre giorni si svolgeranno anche attività e iniziative legate al mondo del giardinaggio e del verde.

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