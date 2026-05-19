Maidan | Oylupinar accusa Katchanovski di manipolare le prove
Un nuovo episodio si aggiunge alla disputa sulla ricostruzione degli eventi avvenuti durante le proteste di Maidan. Un ricercatore ha accusato un collega di aver manipolato le prove video utilizzate per individuare le traiettorie dei cecchini, sollevando dubbi sulla selezione e sull’analisi delle clip. Inoltre, si è discusso sulla validità delle prove anche in assenza di ordini scritti, con l’interrogativo sull’efficacia delle responsabilità dello Stato ucraino in quella fase. La vicenda si inserisce in un quadro di controversie legate alle testimonianze e alle ricostruzioni dei fatti.
? Punti chiave Come sono stati selezionati i video per ricostruire le traiettorie dei cecchini?. Perché la mancanza di ordini scritti non esonera lo Stato ucraino?. Quali errori metodologici nascondono la vera responsabilità dei colpi a Maidan?. Come può la manipolazione delle prove cambiare la memoria storica dell'Ucraina?.? In Breve Katchanovski usa video e dati balistici per ipotizzare cecchini all'Hotel Ukraina.. Oylupinar critica l'assenza di ordini scritti di Janukovy per negare responsabilità statale.. La critica analizza gli scontri avvenuti nel febbraio 2014 a Kyiv.. Metodologia contestata per l'uso di filmati politicamente schierati e analisi sonore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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