Maidan | Oylupinar accusa Katchanovski di manipolare le prove

Un nuovo episodio si aggiunge alla disputa sulla ricostruzione degli eventi avvenuti durante le proteste di Maidan. Un ricercatore ha accusato un collega di aver manipolato le prove video utilizzate per individuare le traiettorie dei cecchini, sollevando dubbi sulla selezione e sull’analisi delle clip. Inoltre, si è discusso sulla validità delle prove anche in assenza di ordini scritti, con l’interrogativo sull’efficacia delle responsabilità dello Stato ucraino in quella fase. La vicenda si inserisce in un quadro di controversie legate alle testimonianze e alle ricostruzioni dei fatti.

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