Durante una visita a Cracovia, il premier ha reso omaggio al Papa e visitato le tombe dei sovrani polacchi. Durante la campagna elettorale, ha citato il messaggio di Wojtyla, senza specificare i motivi. A Danzica, sono previsti incontri tra il premier e alcuni leader polacchi, anche se i loro nomi non sono stati resi noti. La visita si è concentrata su luoghi storici e simbolici legati alla cultura e alla storia del paese.

? Punti chiave Perché Magyar ha citato il messaggio di Wojtyla durante la campagna?. Chi sono i leader polacchi che accoglieranno il premier a Danzica?. Come influirà l'incontro con Tusk sulla strategia politica di Budapest?. Quale legame storico tra Stefan Batory e l'Ungheria unisce i due Paesi?.? In Breve Omaggio al cardinale Grzegorz Rys presso la cattedrale di Wawel a Cracovia.. Visita alle tombe del re Stefan Batory per sottolineare i legami storici.. Incontri previsti a Danzica con Karol Nawrocki e il premio Nobel Lech Walesa.. Passeggiata con il premier Donald Tusk nella zona della città vecchia.. Il premier ungherese Peter Magyar è giunto oggi a Cracovia per la sua prima visita all’estero dopo le elezioni, iniziando il tour con un omaggio al monumento di Giovanni Paolo II presso il Castello reale di Wawel. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magyar a Cracovia: tra l’omaggio al Papa e le tombe dei sovrani polacchi

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