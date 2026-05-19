Magrini | un archivio e un libro che sanno di storia

Un archivio dedicato alla storia della motocicletta raccoglie cimeli, fotografie e documenti inediti che riguardano le imprese di numerosi piloti, tra cui figure come Dorino Serafini, Mike Hailwood, Eugenio Lazzarini e Valentino Rossi. Accanto a questa collezione, è stato pubblicato un libro che approfondisce gli eventi e le persone che hanno segnato il mondo delle due ruote nel corso degli anni. L’insieme rappresenta una testimonianza di grande valore per gli appassionati e gli studiosi del settore.

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