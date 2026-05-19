Magrini | un archivio e un libro che sanno di storia
Un archivio dedicato alla storia della motocicletta raccoglie cimeli, fotografie e documenti inediti che riguardano le imprese di numerosi piloti, tra cui figure come Dorino Serafini, Mike Hailwood, Eugenio Lazzarini e Valentino Rossi. Accanto a questa collezione, è stato pubblicato un libro che approfondisce gli eventi e le persone che hanno segnato il mondo delle due ruote nel corso degli anni. L’insieme rappresenta una testimonianza di grande valore per gli appassionati e gli studiosi del settore.
Un archivio di autentica rarità dedicato alla storia della motocicletta, con cimeli, testimonianze, fotografie e documenti inediti dedicati alle imprese di grandi piloti, come Dorino Serafini, Mike Hailwood, Eugenio Lazzarini, Valentino Rossi e tanti altri. E’ questo il tesoro custodito da Walter Magrini, grande appassionato di motori e per 14 anni direttore del Museo Morbidelli di Pesaro, che da anni, spinto da una immensa passione per le due ruote, ha trasformato alcuni spazi della sua casa in una museo. Novant’anni da compiere tra pochi mesi, Magrini racconta alcuni tra gli aneddoti più significativi della storia del motociclismo che ha vissuto in prima persona e che ha raccontato anche nel suo libro "Artefici e Piloti" dedicato alla storia motociclistica pesarese, diventato anche un best-seller nel settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La telecronaca della Roubaix ce la ricordavamo diversa Ubaldo Pantani e Riccardo Magrini nei panni di Lapo e Adriano De Zan (Link alla puntata nel primo commento ) facebook
Magrini e (spiace dirlo) anche Gregorio e Moser sono arrivati ad un livello di insopportabilità non più gestibile. Se è un siparietto ad uso caciara non è per niente riuscito, se è anche un solo poco serio dispiace davvero per un signore della storia e della gentile x.com
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