Magliano il Sandro Pertini festeggia 10 anni | tra tavole e sapori
A Magliano, la scuola dedicata alla figura di Sandro Pertini festeggia i suoi dieci anni di attività. L’evento si svolge con una serie di eventi che coinvolgono laboratori di cucina, degustazioni e incontri con esperti del settore. Durante la giornata, si discuterà del rapporto tra cibo e cultura, con interventi di professionisti e studiosi. La scuola, nonostante risorse limitate, è riuscita a consolidarsi come un punto di riferimento locale, attirando un pubblico vario e interessato.
? Domande chiave Come ha fatto una scuola con pochi mezzi a diventare un'eccellenza?. Chi sono gli esperti che discuteranno il legame tra cibo e cultura?. Cosa presenteranno gli studenti durante la degustazione al tramonto?. Quali sfide tecnologiche e di sostenibilità deve affrontare l'istituto oggi?.? In Breve Sabato 23 maggio 2026 tavola rotonda con Roberta Stentella, Giulio Falcetta ed Eleonora Berni.. Dalle 17:30 alle 20:30 degustazione prodotti locali coordinata dai docenti Carconi e Coltella.. Percorso formativo avviato nel 2015-2016 con attrezzature limitate e spazi ridotti.. Collaborazione tra scuola e territorio per integrare tradizione agricola e turismo enogastronomico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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