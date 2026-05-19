A Magliano, la scuola dedicata alla figura di Sandro Pertini festeggia i suoi dieci anni di attività. L’evento si svolge con una serie di eventi che coinvolgono laboratori di cucina, degustazioni e incontri con esperti del settore. Durante la giornata, si discuterà del rapporto tra cibo e cultura, con interventi di professionisti e studiosi. La scuola, nonostante risorse limitate, è riuscita a consolidarsi come un punto di riferimento locale, attirando un pubblico vario e interessato.

? Domande chiave Come ha fatto una scuola con pochi mezzi a diventare un'eccellenza?. Chi sono gli esperti che discuteranno il legame tra cibo e cultura?. Cosa presenteranno gli studenti durante la degustazione al tramonto?. Quali sfide tecnologiche e di sostenibilità deve affrontare l'istituto oggi?.? In Breve Sabato 23 maggio 2026 tavola rotonda con Roberta Stentella, Giulio Falcetta ed Eleonora Berni.. Dalle 17:30 alle 20:30 degustazione prodotti locali coordinata dai docenti Carconi e Coltella.. Percorso formativo avviato nel 2015-2016 con attrezzature limitate e spazi ridotti.. Collaborazione tra scuola e territorio per integrare tradizione agricola e turismo enogastronomico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magliano, il Sandro Pertini festeggia 10 anni: tra tavole e sapori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Montegrotto Terme festeggia la Liberazione con uno spettacolo dedicato a Sandro PertiniSabato 25 aprile Montegrotto Terme celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con una serata in piazza Roma che unisce il momento civile e...

Cellino San Marco ricorda Sandro Pertini: un incontro a 81 anni dalla LiberazioneCELLINO SAN MARCO – In occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, la comunità di Cellino San Marco si...

Sabato 23 maggio Scuola Aperta: il Sandro Pertini di Magliano Sabina celebra i 10 anni dalla sua fondazione ift.tt/Gt6RWHf ift.tt/l9xfkVR x.com

Il terrazzo di Sandro PertiniL’8 luglio 1978 venne eletto al sedicesimo scrutinio il settimo presidente della Repubblica, Sandro Pertini, un nome già molto noto agli italiani. A differenza dei presidenti che lo avevano preceduto, ... ilpost.it

Quando Pertini nel 1975 disse: Abbiamo liberato l’Italia ma non siamo riusciti a trasformarlaLa classe politica, non escludendo da questa critica nemmeno me stesso, ha mancato al suo compito primario cioè quello di cambiare lo Stato. È il 18 aprile del 1975. Nell’avvicinarsi delle ... ilsecoloxix.it