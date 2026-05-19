Madre e figlio arrestati per spaccio | scoperto laboratorio della droga a Salerno

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il suo figlio di 25 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto un laboratorio dedicato alla produzione di droga situato a Salerno. Sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e attrezzature per la produzione. Entrambi sono stati portati in commissariato, dove si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, con il supporto delle volanti dell’UPGSP e di un’unità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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