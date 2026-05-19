Madre e figlio arrestati per spaccio | scoperto laboratorio della droga a Salerno

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il suo figlio di 25 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto un laboratorio dedicato alla produzione di droga situato a Salerno. Sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e attrezzature per la produzione. Entrambi sono stati portati in commissariato, dove si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, con il supporto delle volanti dell’UPGSP e di un’unità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La pallina di coca passata attraverso la recinzione: così agiva la banda di spacciatori nel Monzese

Video La pallina di coca passata attraverso la recinzione: così agiva la banda di spacciatori nel Monzese

Sullo stesso argomento

Laboratorio del crack in cucina, arrestati padre e figlio. Sequestrate armi e drogaUn vero e proprio laboratorio domestico per la trasformazione della cocaina in crack, gestito a livello familiare.

madre e figlio arrestatiDroga a Sant’Eustachio, madre e figlio arrestati: il market del crack scoperto grazie a YoupolBlitz della Polizia a Sant'Eustachio: scoperti un market della droga e un laboratorio di crack gestiti da madre e figlio. Fondamentali le segnalazioni su Youpol ... infocilento.it

madre e figlio arrestatiMarket e laboratorio della droga in casa a Salerno. Madre e figlio finiscono in carcereMarket della droga in un condominio di Salerno, madre e figlio finiscono in carcere. La Squadra Mobile della Polizia di Stato, coadiuvata dagli equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso p ... ondanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web