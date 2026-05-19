Madonna dell’Arco | viaggio nella rete dei fujenti tra fede potere e territorio
Il santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia è noto per le numerose processioni che si svolgono durante l’anno, attirando fedeli da diverse zone. La tradizione dei fujenti, i devoti che partecipano alle cerimonie, coinvolge numerose comunità locali. Oltre alla dimensione religiosa, il fenomeno si intreccia con aspetti di territorio e di potere, influenzando anche le dinamiche sociali e culturali della zona. La presenza di questa devozione si manifesta non solo nel rito, ma anche nella vita quotidiana delle persone e nell’organizzazione degli eventi.
Non soltanto processioni, né folklore religioso, o un fenomeno confinato al suo luogo d'origine, il santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia. Dietro i "fujenti" - i devoti della Madonna dell'Arco che ogni anno raggiungono il santuario nel Lunedì in Albis - esiste una rete diffusa fatta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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