Madonna dell’Arco | viaggio nella rete dei fujenti tra fede potere e territorio

Il santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia è noto per le numerose processioni che si svolgono durante l’anno, attirando fedeli da diverse zone. La tradizione dei fujenti, i devoti che partecipano alle cerimonie, coinvolge numerose comunità locali. Oltre alla dimensione religiosa, il fenomeno si intreccia con aspetti di territorio e di potere, influenzando anche le dinamiche sociali e culturali della zona. La presenza di questa devozione si manifesta non solo nel rito, ma anche nella vita quotidiana delle persone e nell’organizzazione degli eventi.

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