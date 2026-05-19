L’attore e comico italiano ha portato in scena “Spettacolo Teatrale” a Milano, in un evento promosso da Meta Aps. La rappresentazione si è svolta in un teatro della città, attirando un pubblico di appassionati e fan. La produzione vede la partecipazione di Capatonda, che ha interpretato i ruoli principali durante la serata. La messa in scena si è svolta senza incidenti e ha ricevuto una buona accoglienza da parte degli spettatori presenti.

MILANO – , un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale promosso da Meta Aps. Lo spettacolo, scritto da Marcello Macchia, Paola Pessot e Alessandro Mannucci, è diretto da Daniele Russo insieme a Maccio Capatonda — pseudonimo di Marcello Macchia — che ne è anche protagonista in scena. Accanto a lui, il cast di interpreti composto da Angela De Matteo, Paola Sambo, Andrea Buscemi, Sergio Del Prete, Marika De Chiara, Manuel Severino e Davide Mazzella. La produzione è firmata da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Show Bees e Micidial. “Spettacolo Teatrale” si presenta come una commedia surreale e metateatrale che esplora il sottile confine tra realtà e finzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Maccio Capatonda a teatro con “Spettacolo Teatrale”

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