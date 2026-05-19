Ma cosa ci fa quella star Nba a servire hamburger da Wendy' s?
Un ex giocatore di basket degli anni Settanta e Ottanta, noto per aver militato nella stessa squadra per molti anni, ha scelto di dedicarsi al settore della ristorazione. Dopo aver concluso la carriera sportiva, ha avviato attività nel campo dei fast food, aprendo e gestendo punti vendita di una nota catena. Recentemente, è stato visto in un locale di questa catena mentre serviva hamburger, attirando l’attenzione di chi segue la sua storia.
L'aneddoto l'ha raccontato Espn un paio d'anni fa. Un giorno del 1988, una donna si avvicinò al bancone di Wendy's a Milwaukee. "Ecco il suo cibo" le disse un uomo di alta statura, spingendo verso di lei il vassoio. Perplessa, la donna alzò lo sguardo verso l'uomo, che riconobbe come un giocatore Nba, poi lo abbassò su hamburger e patatine, e infine lo guardò di nuovo. Qualche giorno dopo la donna telefonò a una stazione radio locale. Junior Bridgeman era in auto che guidava verso il suo ufficio ed era sintonizzato su quel canale. "Penso solo che sia un peccato" disse lei. "Di cosa sta parlando?", rispose uno dei conduttori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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