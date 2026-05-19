Ma cosa ci fa quella star Nba a servire hamburger da Wendy' s?

Un ex giocatore di basket degli anni Settanta e Ottanta, noto per aver militato nella stessa squadra per molti anni, ha scelto di dedicarsi al settore della ristorazione. Dopo aver concluso la carriera sportiva, ha avviato attività nel campo dei fast food, aprendo e gestendo punti vendita di una nota catena. Recentemente, è stato visto in un locale di questa catena mentre serviva hamburger, attirando l’attenzione di chi segue la sua storia.

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