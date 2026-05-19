Ma che coccio… fai? | la nuova campagna per migliorare la raccolta del vetro nel Lecchese

È stata lanciata una nuova campagna nel Lecchese con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata del vetro. La comunicazione utilizza un tono ironico e colori vivaci, puntando a catturare l’attenzione del pubblico attraverso messaggi provocatori. La campagna si rivolge direttamente ai cittadini, invitandoli a prestare maggiore attenzione alla qualità del vetro conferito nei contenitori dedicati. L’iniziativa si inserisce nelle strategie locali per promuovere pratiche più corrette di smaltimento dei rifiuti.

Una campagna di sensibilizzazione ironica, colorata e volutamente provocatoria per migliorare la qualità della raccolta differenziata del vetro. È questo l’obiettivo di “Che coccio fai? Non toppare!”, il nuovo progetto promosso da Silea con il supporto di Anci e CoReVe - il Consorzio nazionale di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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