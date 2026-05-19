Lvpa Frascati calcio Raparelli | Gioia immensa vincere la coppa Costruiamo il futuro

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio di Frascati, dopo aver scalato dalla Promozione all’Eccellenza in due stagioni, si è aggiudicata la Coppa Italia di Promozione con una vittoria per 3-0 contro il Tolfa durante la finale giocata a Viterbo. Il risultato ha rappresentato un traguardo importante per il club, che ha festeggiato il successo e annunciato l’intenzione di costruire un futuro solido per la squadra. Il presidente ha espresso grande soddisfazione per la conquista e ha parlato di un progetto a lungo termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Frascati (Rm) – Dalla Promozione all’Eccellenza in appena due anni. La Lvpa Frascati torna tra le protagoniste del calcio regionale grazie al successo nella finale di Coppa Italia di Promozione, vinta con un netto 3-0 contro il Tolfa nella sfida disputata sabato a Viterbo. Un traguardo importante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Coppa, Tolfa si vede svanire il sogno: Lvpa Frascati batte 3-0? Punti chiave Come ha fatto la Lvpa a punire il Tolfa solo due volte? Perché la squadra di Cafarelli ha perso il controllo dopo il secondo gol? Cosa...

Leggi anche: Lvpa Frascati calcio, il ds delle giovanili Orlandi: “Tre squadre in Elite, che soddisfazione”

lvpa frascati lvpa frascati calcio raparelliLvpa Frascati (calcio), Raparelli: Una gioia immensa vincere la Coppa, ora costruiamo il futuroFrascati (Rm) – Dalla Promozione all’Eccellenza in appena due anni. La Lvpa Frascati torna tra le protagoniste del calcio regionale grazie al successo nella finale di Coppa Italia di Promozione, ... lanotiziaoggi.it

lvpa frascati lvpa frascati calcio raparelliLa Lvpa Frascati vince la Coppa Italia battendo al Rocchi per 3-0 il Tolfa e prenota il posto in EccellenzaLa Lvpa Frascati vince la Coppa Italia battendo al Rocchi per 3-0 il Tolfa e prenota il posto in Eccellenza . Sport – Calcio – Promozione –  Al team di mister Lo Monaco il prestigioso trofeo – L’ albo ... tusciaweb.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web