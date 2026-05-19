Lvpa Frascati calcio Raparelli | Gioia immensa vincere la coppa Costruiamo il futuro

La squadra di calcio di Frascati, dopo aver scalato dalla Promozione all’Eccellenza in due stagioni, si è aggiudicata la Coppa Italia di Promozione con una vittoria per 3-0 contro il Tolfa durante la finale giocata a Viterbo. Il risultato ha rappresentato un traguardo importante per il club, che ha festeggiato il successo e annunciato l’intenzione di costruire un futuro solido per la squadra. Il presidente ha espresso grande soddisfazione per la conquista e ha parlato di un progetto a lungo termine.

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