Lvpa Frascati calcio Raparelli | Gioia immensa vincere la coppa Costruiamo il futuro
La squadra di calcio di Frascati, dopo aver scalato dalla Promozione all’Eccellenza in due stagioni, si è aggiudicata la Coppa Italia di Promozione con una vittoria per 3-0 contro il Tolfa durante la finale giocata a Viterbo. Il risultato ha rappresentato un traguardo importante per il club, che ha festeggiato il successo e annunciato l’intenzione di costruire un futuro solido per la squadra. Il presidente ha espresso grande soddisfazione per la conquista e ha parlato di un progetto a lungo termine.
Frascati (Rm) – Dalla Promozione all’Eccellenza in appena due anni. La Lvpa Frascati torna tra le protagoniste del calcio regionale grazie al successo nella finale di Coppa Italia di Promozione, vinta con un netto 3-0 contro il Tolfa nella sfida disputata sabato a Viterbo. Un traguardo importante. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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