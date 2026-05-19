L’Urbino saprà stupire

La stagione 2025-26 si è conclusa con risultati che hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi e i membri della società. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alle stagioni precedenti, raccogliendo diverse vittorie e dimostrando una crescita sul campo. L’ambiente che circonda l’Urbino Calcio 1921 si prepara ora a nuove sfide, con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la propria presenza nel campionato. La società ha già annunciato alcune iniziative per la prossima stagione, puntando a coinvolgere maggiormente la comunità locale.

La stagione sportiva 2025-26 si è conclusa lasciando entusiasmo, orgoglio e nuove prospettive attorno all’ambiente dell’ Urbino Calcio 1921. Tra risultati sportivi, crescita societaria e partecipazione del pubblico, il club gialloblù guarda avanti con ambizione. Il direttore generale Ivan Santi traccia un bilancio dell’annata appena conclusa e delinea gli obiettivi futuri della società. Direttore Santi, che giudizio dà della stagione appena terminata? "Il bilancio è sicuramente positivo. È stata una stagione intensa, vissuta con grande passione e con il massimo impegno da parte di tutti. Il quarto posto però non ci ha portato ai play off ma la squadra ha dimostrato valori importanti sia dal punto di vista tecnico che umano, riuscendo a creare un forte legame con la città e con i nostri tifosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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