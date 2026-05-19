Lurago d’Erba e Lambrugo La fusione è stata bocciata

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lurago d’Erba e Lambrugo non procederanno con la fusione, decisione arrivata dopo il voto dei rispettivi consigli comunali. Le due comunità avevano discusso a lungo questa possibilità, e alcuni comitati locali avevano promosso l’unificazione, con anche momenti di tensione tra le parti coinvolte. Tuttavia, la proposta è stata respinta, e i due paesi manterranno le rispettive autonomie amministrative. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini e gli amministratori.

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Lurago d’Erba e Lambrugo, paesi della Brianza, non diventeranno un solo comune, come due comitati per l’adesione avevano calorosamente proposto anche con qualche piccolo scontro tra gli schieramenti opposti. Il referendum organizzato domenica scorsa ha visto Lambrugo, optare per il “no”. Quindi il “sì” espresso invece a maggioranza dai luraghesi non ha alcun valore. Il risultato lambrughese ha bocciato la proposta di unificazione. A Lambrugo il “no” ha vinto con il 57%, espresso da 740 votanti. Per il “si” hanno votato solo 546 cittadini. Esito del tutto opposto a Lurago il “si” ha ottenuto il 58,3%, di ben 1193 luraghesi. I “no” sono stati 854. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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