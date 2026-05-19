L’uomo vicino a Zelensky è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato per corruzione, con un’ammontare di 2,7 milioni di euro. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle autorità russe, che hanno dichiarato che le trattative sono in fase di stallo e hanno espresso fiducia nelle decisioni di Washington. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari o sulle negoziazioni in corso.

Nell’ennesimo caso di corruzione che coinvolge figure ucraine di alto profilo, l’ex capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è già uscito dal carcere, nonostante penda su di lui l’accusa di riciclaggio di denaro. È stato rilasciato grazie ad alcuni benefattori che hanno pagato la cauzione fissata a 2,7 milioni di euro. La scarcerazione arriva dopo che la scorsa settimana un tribunale anticorruzione di Kiev aveva disposto la detenzione preventiva per 60 giorni, fissando anche la somma della cauzione. Con Yermak che pochi giorni fa sperava nell’aiuto di «amici e conoscenti», sono stati in diversi a rispondere all’appello, tra singoli individui come l’ex allenatore della nazionale di calcio ucraina, Serhij Rebrov, aziende private e studi legali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’uomo di Zelensky già fuori di galera. Mosca: «Confidiamo in Washington»

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