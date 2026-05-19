L' uniforme è un impegno per la vita

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì mattina, la sala del monastero degli Scalzi a Venezia era piena di persone, con numerosi agenti di polizia presenti in fila fianco a fianco. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo al motivo della riunione o agli eventi che si sono svolti in quel momento. La presenza delle forze dell’ordine ha caratterizzato l’intera mattinata nel locale.

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La sala del monastero degli Scalzi a Venezia era gremita martedì mattina mattina, i poliziotti gli uni accanto agli altri. Non vestivano più le divise, ma chiudendo gli occhi li si poteva immaginare con i loro abiti da ispettori, sovrintendenti, dirigenti, vicequestori. I ruoli che hanno scolpito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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