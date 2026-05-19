L' uniforme è un impegno per la vita

Martedì mattina, la sala del monastero degli Scalzi a Venezia era piena di persone, con numerosi agenti di polizia presenti in fila fianco a fianco. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo al motivo della riunione o agli eventi che si sono svolti in quel momento. La presenza delle forze dell’ordine ha caratterizzato l’intera mattinata nel locale.

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