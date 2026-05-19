Lunghe code in A-14 a causa di un autoarticolato che perde il carico | grossi sacchi sulla carreggiata
Questa mattina, lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, si sono formate lunghe code a causa di un autoarticolato che ha perso parte del suo carico. Sul manto stradale sono stati trovati numerosi grossi sacchi distribuiti sulla carreggiata, causando rallentamenti e blocchi temporanei nel traffico. La presenza dei sacchi ha richiesto l’intervento di personale di emergenza per la rimozione e la messa in sicurezza della zona. Sul luogo sono arrivati anche i mezzi per la pulizia e la gestione del traffico.
Mattinata di pesanti disagi per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto. A causa di un veicolo pesante rimasto in avaria - con conseguente perdita di carico - il traffico è rimasto pesantemente rallentato nel tratto compreso tra le uscite di Faenza e Cesena Nord, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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