L’attrice tedesca Luna Jordan è deceduta improvvisamente all’età di 24 anni. La famiglia non ha comunicato le cause del decesso. La notizia ha suscitato sorpresa tra amici e colleghi, che hanno espresso cordoglio sui social media. La giovane artista aveva recentemente partecipato a diversi progetti cinematografici e teatrali. La sua scomparsa ha lasciato sgomento nel mondo dello spettacolo e tra chi la conosceva personalmente. La famiglia ha richiesto di rispettare la privacy in questo momento difficile.

L’attrice tedesca Luna Jordan è morta improvvisamente all’età di 24 anni. La notizia della scomparsa dell’artista è stata confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla famiglia, ma le cause del decesso non sono state rese note. Luna Jordan ha recitato nelle serie televisive ‘Repubblica selvaggia’ e ‘Il cane che dorme’, oltre che in ‘Euphorie’, remake tedesco di ‘Euphoria’. Cosa si sa sulla morte di Luna Jordan Chi era Luna Jordan: vita e carriera dell'attrice tedesca Luna Jordan avrebbe dovuto recitare in 'Hamburg Days' Cosa si sa sulla morte di Luna Jordan La notizia della morte di Luna Jordan è stata confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luna Jordan morta improvvisamente, l'attrice tedesca aveva 24 anni: famiglia non rivela le cause del decesso

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Morta improvvisamente l'attrice tedesca Luna Jordan

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