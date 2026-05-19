L' ultimo battito di cuore di David il 28enne di Foggia morto in un incidente in moto | Gli tenevo la mano
Il 28enne di Foggia, residente in provincia di Treviso, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente in moto avvenuto la sera di domenica 17 maggio. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e è deceduto il giorno seguente, il 18 maggio, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Durante le ultime ore di vita, qualcuno ha riferito di aver tenuto la sua mano.
David Sbiha, 28 anni, originario di Foggia ma residente a Gaiarine, in provincia di Treviso, è morto nella mattinata di lunedì 18 maggio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo un grave incidente in moto avvenuto la sera precedente, domenica 17 maggio, intorno alle 21.30, a Roverbasso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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