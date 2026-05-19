L' ultimo battito di cuore di David il 28enne di Foggia morto in un incidente in moto | Gli tenevo la mano

Il 28enne di Foggia, residente in provincia di Treviso, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente in moto avvenuto la sera di domenica 17 maggio. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e è deceduto il giorno seguente, il 18 maggio, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Durante le ultime ore di vita, qualcuno ha riferito di aver tenuto la sua mano.

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