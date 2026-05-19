Sabato alle 18 si giocherà l'ultima giornata del campionato al Dall'Ara, con il Bologna che ospiterà l'Inter. La squadra ospite schiererà molti giovani, mentre i rossoblù si preparano a concludere la stagione davanti al proprio pubblico. La partita rappresenta l'ultimo impegno ufficiale della squadra di casa nel torneo, con le due formazioni pronte a scendere in campo in un match che chiuderà i giochi della stagione.

Bologna-Inter, l’ultimo atto della stagione rossoblù, andrà in scena sabato alle 18 al Dall’Ara. Così ha deciso ieri la Lega di serie A, che ha ‘sganciato’ tutte le gare che non hanno alcun valore per la classifica da quelle in cui ci si giocheranno punti pesantissimi in chiave Europa e salvezza, tutte collocate alle 20,45 di domenica. Al Dall’Ara invece, nonostante l’eterno fascino delle sfide tra rossoblù e nerazzurri e la cornice di pubblico delle grandi occasioni (ipotesi di tutto esaurito, ma non è scontato), almeno l’ Inter non si presenterà con l’abito della festa. I neo campioni d’Italia già domenica col Verona sono scesi in campo in formazione largamente rimaneggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultima giornata al Dall’Ara. Sabato alle 18 contro un’Inter piena di giovani

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