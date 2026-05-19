L’ufficio postale chiuderà 85 giorni per lavori

Gli abitanti di Villasanta dovranno fare a meno dell’ufficio postale di piazza Martiri Libertà per 85 giorni, dal 26 maggio al 3 settembre inclusi. Durante questo periodo l’ufficio rimarrà chiuso per lavori di ristrutturazione, impedendo l’accesso ai servizi postali ai residenti. La chiusura interesserà tutto il periodo tra fine primavera e inizio autunno, coprendo l’intera stagione calda. La riapertura è prevista all’inizio di settembre.

Fine primavera e buona parte dell'estate senza l’ufficio postale. È la ‘stagione’ che si apprestano a vivere gli abitanti di Villasanta a causa della chiusura per ben 85 giorni, dal 26 maggio al 3 settembre compreso, dell’ufficio postale di piazza Martiri Libertà.Come rendono noto le stesse Poste. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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