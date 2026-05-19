L’Udinese ha ingaggiato José Ramón Rodríguez come nuovo allenatore del calcio di base

L’Udinese ha annunciato l’ingaggio di José Ramón Rodríguez come nuovo responsabile del settore giovanile, con inizio previsto il 1° luglio 2026. La società ha comunicato questa scelta senza rivelare dettagli sui termini contrattuali o le motivazioni specifiche dietro la decisione. La nomina si inserisce in un momento di cambiamenti per il settore giovanile del club, che intende rafforzare le proprie strutture e investire sulla formazione dei giovani calciatori.

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