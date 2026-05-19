L’Udinese ha ingaggiato José Ramón Rodríguez come nuovo allenatore del calcio di base
L’Udinese ha annunciato l’ingaggio di José Ramón Rodríguez come nuovo responsabile del settore giovanile, con inizio previsto il 1° luglio 2026. La società ha comunicato questa scelta senza rivelare dettagli sui termini contrattuali o le motivazioni specifiche dietro la decisione. La nomina si inserisce in un momento di cambiamenti per il settore giovanile del club, che intende rafforzare le proprie strutture e investire sulla formazione dei giovani calciatori.
2026-05-18 17:45:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! O calcio dinese comunica di aver avuto fiducia, a partire dal 1° luglio 2026 la direzione del calcio di base José Ramón Rodríguez. L’allenatore spagnolo ricoprirà l’incarico di capo della cava bianconera durante il prossime tre stagioni sportive. Rodríguez, 37 anni è un professionista con a solida esperienza tecnica e metodologica acquisita in Spagna uno dei paesi più avanzato del panorama mondiale nella ricerca e sviluppo di giovani talenti, oltre alla metodologia. Nella sua carriera, dopo avendo giocato nelle categorie giovanili del Valencia CF, Ha iniziato la sua carriera da allenatore giocando nel ruolo di assistente in varie squadre di alto livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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